Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 11:30 (Di martedì 4 febbraio 2020) Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DICASTEL DI DECIMA, IL TRAFFICO E’ REGOLARE USCIAMO DA Roma SULLA VIA APPIA CODE PER UN INCIDENTE TRA FONDI E ITRI, NEI DUE SENSI DI MARCIA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24, 36 ORE SUL Lazio PREVISTI VENTI FORTI FINO A BURRASCA DAI SETTORI OCCIDENTALI E NORD-OCCIDENTALI E LUNGO LE COSTE ESPOSTE CON CONSEGUENTI MAREGGIATE E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO OGGI SONO STATE ANTICIPATE LE CORSE LazioMAR SUI COLLEGAMENTI VENTOTENE-FORMIA DALLE ORE 15.00 ALLE 13.00 E PONZA-FORMIA DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 12.30 IL TRASPORTO PUBBLICO ANCORA CHIUSA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE, GLI UTENTI ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 10… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -