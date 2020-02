Uomini e Donne: inedite confessioni fuori onda di Carlo, Daniele e Sara (VIDEO) (Di martedì 4 febbraio 2020) Oggi, lunedì 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, ciò che i telespettatori non sanno, però, è quello che è accaduto fuori onda. Sul sito Witty TV, infatti, sono stati pubblicati dei VIDEO inediti contenenti delle dichiarazioni a caldo fatte dai tre protagonisti di questa stagione del talk show. Le clip in questione sono state effettuate poco prima della registrazione della puntata che è stata trasmessa oggi. Per tale ragione, attraverso la visione di tali filmati si potrà comprendere meglio le reazioni dei vari protagonisti di questa esperienza. Il fuori onde di Carlo Pietropoli: ecco perché era arrabbiato La puntata odierna del trono classico del talk show di Maria De Filippi è incominciata parlando di Carlo e delle esterne fatte con le sue corteggiatrici. A destare parecchio sgomento è stata soprattutto la lite con Cecilia. La Zagarrigo, ... kontrokultura

