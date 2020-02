Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 12:10 (Di martedì 4 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli il diciassettenne italiano rimasto Apuana non è il coronavirus lo confermano fonti della Farnesina il giovane che non era potuto partire perché con la febbre era stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale contagio fazioni rivali Libia hanno accettato di trasformare la tregua e non c’è stato il fuoco permanente l’ho annunciato lono all’indomani della prima riunione ieri a Ginevra del comitato militare congiunto composto da 5 membri di entrambe le parti il governo di accordo Nazionale guidato da casa RAI e le forze del generale haftar abbiamo la risposta dell’Italia questo focolaio Speriamo che la parte italiana faccio a una valutazione obiettiva giusta calma e razionale dell’epidemia e comprenda e sostenga gli sportgoverno cinese per contenerla e controllarla così la ... romadailynews

Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - Coronavirus, sono 11 i casi confermati in Germania, tra di loro anche un bambino