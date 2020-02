Traffico Roma del 04-02-2020 ore 14:30 (Di martedì 4 febbraio 2020) CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LE USCITE PONTE DI NONA E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALTEZZA DI VIA PELLICE DIREZIONE VIALE IONIO TRASPORTO PUBBLICO , RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA . PERTANTO RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 . CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE. POTENZIATA LA LINEA BUS 105 PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES ———————– AUTORE: MASSIMO VESCHI In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 04-02-2020 ore ... romadailynews

