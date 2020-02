Thyssen, i 2 manager in carcere tedesco

Il Tribunale regionale superiore di Hamm ha respinto il ricorso dei duedikrupp, già condannati in Italia per l'incendio verificatosi nel 2007 nello stabilimento di Torino in cui persero la vita sette operai. Ora i duesconteranno la pena di 5 anni diin Germania. In precedenza il tribunale di Essen aveva dichiarato esecutive le pene italiane ma le aveva adeguate al dirittoche in questi casi prevede la detenzione massima di 5 anni. L'accusa è di omicidio colposo e incendio doloso.(Di martedì 4 febbraio 2020)