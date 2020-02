"Testi di Junior Cally volgari e violenti. La mia esclusione a Sanremo fu un atto di mobbing" (Di martedì 4 febbraio 2020) “Ci sono cose indecenti che non meriterebbero di essere pubblicate. Ho letto dei Testi in cui Junior Cally parla di atti sessuali con un linguaggio che non c’entra con Boccaccio o De Sade. Quella non è verità della parola come dicono ma qualcosa di brutto, volgare e violento”. Così Morgan in un’intervista al Corriere della Sera, in cui parla, tra le altre cose, del suo duetto con Bugo a Sanremo, di un “romanzo sinfonico” in uscita e delle difficoltà incontrate dopo lo sfratto.Su Junior Cally - assicura il cantautore - non si tratta di censura. “Questa roba non fa paura al potere, anzi è strumento del potere”.Nel 2010 venne escluso per un’intervista in cui ammetteva di far uso di cocaina…“Fu un atto di mobbing. Allora ero sulla cresta dell’onda con “X Factor” e non ... huffingtonpost

