Sanremo 2020, paura per Diletta Leotta: un uomo fa irruzione nel suo hotel (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Piccola disavventura notturna per Diletta Leotta, alla reception dell'Albergo un uomo, in stato confusionale, pretendeva di essere il suo fidanzato. Piccoli Brividi per Diletta Leotta a Sanremo 2020, un uomo voleva irrompere nella sua stanza spacciandosi per il suo fidanzato, e invece è finito in psichiatria. Lo abbiamo detto, la bellezza di Diletta Leotta ha fatto impazzire il web e ha fatto perdere la testa a molti tifosi di calcio. La conferma arriva dalla città ligure dove un uomo ha finto di essere il fidanzato della conduttrice sportiva. "Sono il fidanzato di Diletta Leotta, lasciatemi passare", ha urlato al personale dell'hotel. L'uomo, in chiaro stato di confusione mentale, ha fatto irruzione nell'albergo all'una di notte, sostenendo di aver diritto ad ... movieplayer

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -