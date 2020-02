Roma, chiusa la linea Termini-Centocelle: la protesta dei macchinisti contro il rischio di venir ‘degradati’ a tramvieri o perdere il posto (Di martedì 4 febbraio 2020) macchinisti con 20 anni di esperienza non vogliono essere “degradati” a tramvieri. Così si ammalano in massa e l’azienda è costretta a chiudere un’intera ferrovia. Succede a Roma, dove l’Atac, la municipalizzata dei trasporti, è stata costretta questa mattina a chiudere la linea Termini-Centocelle “per mancanza di personale”. “Dei 48 macchinisti in organico, cinque risultavano in riposo programmato, 37 hanno prodotto vari documenti giustificativi” e solo “6 si sono resi disponibili per il servizio”, ha spiegato l’azienda. La ferrovia che percorre una parte di via Casilina, dalla stazione fino ad incrociare la prima fermata della metro C posizionata sulla consolare, secondo i progetti del Campidoglio dovrà essere trasformata in un tram da prolungare fino all’università di Tor Vergata, nella periferia est della città. I macchinisti, molti dei quali da anni guidano vetture risalenti agli ... ilfattoquotidiano

