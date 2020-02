Omofobia, il messaggio del calciatore Ekdal: “L’omosessualità è un tabù. I giocatori si nascondono, hanno paura degli insulti” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Molti giocatori si nascondono e vivono nella paura. Temono insulti dentro e fuori dal campo. Dobbiamo reagire, utilizzando l’istruzione come una forza per un cambiamento positivo”. Sono le parole del centrocampista della Sampdoria, Albin Ekdal, che in un videomessaggio rivolto al convegno “Sport vs Omofobia, una partita da vincere” al Parlamento europeo, organizzato dalla capodelegazione del M5s, Tiziana Beghin, denuncia le difficoltà in cui si trovano molti calciatori nel dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale. “Nel mondo della politica i primi tabù iniziano a cadere: è emblematico e sinonimo di apertura il grande consenso ottenuto in Iowa alle primarie del Partito democratico da Pete Buttigieg, 38enne gay dichiarato e sposato da due anni. Auspichiamo che anche il mondo dello sport possa recitare un ruolo da protagonista nella battaglia ... ilfattoquotidiano

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Omofobia, il messaggio del calciatore Ekdal: “L’omosessualità è un tabù. I giocatori si… - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Omofobia, il messaggio del calciatore Ekdal: “L’omosessualità è un tabù. I giocatori si… - TutteLeNotizie : Omofobia, il messaggio del calciatore Ekdal: “L’omosessualità è un tabù. I giocatori si… -