Mertens dopo il gol alla Samp: “Felice di essere tornato a fare ciò che mi riesce meglio” (Di martedì 4 febbraio 2020) Dries Mertens è tornato in campo dopo un mese e mezzo e ha bagnato il suo ritorno con uno splendido gol, in Sampdoria-Napoli. L'attaccante ha mostrato tutta la sua gioia per il ritorno, il gol e la vittoria scrivendo: "Non potevo immaginare modo migliore per rientrare in campo e dare il mio contributo, é stata dura restare fuori a guardare, ringrazio lo staff medico e tutti quelli che mi hanno dato una mano per tornare a fare quello che mi riesce meglio”. fanpage

Il Mattino : rinnovi bloccati per Callejon e Mertens - novità dopo il colloquio di oggi : Tantissimo ci si aspetta dall’incontro di oggi tra il presidente De Laurentiis e la squadra, in bilico ci sono anche i rinnovi di Mertens e Callejon . Le loro posizioni sono tra quelle più delicate dopo l’ammutinamento del 5 novembre e con buona probabilità il presidente oggi vorrà un colloquio personale con loro. Intanto, come scrive il Mattino ,tutto è fermo sul fronte rinnovi , nonostante Callejon non abbia manifestato la voglia di ...

Napoli transformer : vince 1-0 a Liverpool dopo 45 minuti. Gol di Mertens : Il Napoli in vantaggio dopo 45 minuti. Ad Anfield Road, contro il Liverpool . È un’altra squadra rispetto a Milano. Rete di Mertens al 22esimo. È un Napoli transformer . Regge benissimo per 35 minuti, soffre molto nel finale in cui non riesce più a uscire dalla propria metà campo. Quando fa freddo, Ancelotti si copre. Lo ha sempre fatto. Lo fece quando il Milan visse una crisi simile a quella attuale del Napoli . dopo l’infelice ...

Mertens - infortunio in nazionale : lascia il campo dopo un duro colpo : Dries Mertens infortunato. L’attaccante azzurro ha preso un colpo in area di rigore durante la partita tra Belgio e Russia, ed è stato costretto a uscire dal campo al 52′, sul risultato di 3-0. Da quello che riferiscono i media in Belgio Mertens dovrebbe saltare la prossima partita della sua nazionale. Nelle prossime ore saranno verificate le sue condizioni. L'articolo Mertens, infortunio in nazionale: lascia il campo dopo un duro ...

