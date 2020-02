Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la Open Arms: «Non fu atto politico» (Di martedì 4 febbraio 2020) sequestro di persona plurimo aggravato e rifiuto di atti d’ufficio: sono queste le nuove accuse mosse nei confronti di Matteo Salvini, stavolta per la vicenda legata al blocco della Open Arms. Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la Open Arms Ancora non si è concluso l’iter per la Nave Gregoretti che già arriva una nuova richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il tribunale dei ministri ha inoltrato la richiesta alla Giunta per le autorizzazioni del Senato sostenendo che quanto operato da Matteo Salvini non fu «un atto politico». L’Adnkronos, in possesso della richiesta di autorizzazione, cita i testi delle email scambiate dal 14 al 17 agosto 2019 tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte nelle ore del blocco, durato in totale 20 giorni, a Pozzallo dei 160 migranti a bordo della Open ... giornalettismo

