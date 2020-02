Madre prega di non dimettere il suo bambino, i dottori non la ascoltano (Di martedì 4 febbraio 2020) Muna Aburizeq aveva intuito che qualcosa non andava bene con suo figlio, Mohammad Aldmour, di soli tre mesi, ma i dottori e i paramedici non le hanno creduto e l’hanno accusata di essere drammatica. Muna Aburizeq, 37 anni, di Greater Manchester, ha pregato i medici di non rimandare a casa il suo bambino, dopo che … L'articolo Madre prega di non dimettere il suo bambino, i dottori non la ascoltano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

