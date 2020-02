Lo squillo di un cellulare interrompe il concerto. Bosso: "Come sfregiare un Caravaggio" (Di martedì 4 febbraio 2020) Teatro delle Muse di Ancona. Ezio Bosso dirige il concerto dell’Orchestra regionale delle Marche, quando un trillo dalla sala irrompe nell’esecuzione. È lo squillo di un cellulare, che spezza la poesia, interrompe l’emozione, tra lo sconcerto del pubblico in sala e l’irritazione del Maestro, che non nasconde la sua disapprovazione. Si legge sul Corriere Adriatico:Un brivido è corso lungo tutta la platea. Molti hanno cercato di individuare da dove provenisse il suono che è stato zittito neppure troppo rapidamente. Il maestro ha allungato la pausa, volutamente, la sua irritazione quasi irreale. Il silenzio è diventato palpabile. Poi Bosso ha alzato la bacchetta per riprendere la melodia e portare a termine il brano, ma la musica non era finita qui. ”È un vaso incrinato, è una emozione interrotta, è ... huffingtonpost

