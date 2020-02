Legge di bilancio, decreto fiscale e milleproroghe: convegno all’ex Carcere Borbonico (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Le novità del 2020 per gli Enti Locali: Legge di bilancio, decreto fiscale e milleproroghe” è il titolo del convegno in programma giovedì 6 febbraio, dalle 14.30 alle 19.30, presso la Sala convegno dell’ex Carcere Borbonico in Piazza Alfredo de Marsico. L’incontro sarà aperto dai saluti del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino Francesco Tedesco. Vincenzo Cuzzola, dirigente del settore 4 Servizi Finanziari della città Metropolitana di Reggio Calabria, si soffermerà sulle tematiche al centro del confronto e, in particolare, sulla Legge 27/12/2019 n. 160 sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, sul decreto fiscale 124/2019 e sul decreto milleproroghe 162/2019. L’evento è condiviso con il Ministero dell’Interno per l’Iscrizione ... anteprima24

