In Tunisia avanza l’ipotesi di un governo di unità nazionale (Di martedì 4 febbraio 2020) A distanza di quasi tre mesi dal voto legislativo, la Tunisia è ancora senza un governo. Del resto, c’era da aspettarselo: troppo ampia la frammentazione emersa in seno al nuovo parlamento, difficile andare a rintracciare una maggioranza, sia tra il campo laico che quello più conservatore ed islamico. Anzi, la dicotomia tra i due schieramenti sopra citati, ben presente nell’era post Ben Alì, è apparsa quasi del tutto scomparsa. Per avere un’idea della situazione insita nella nuova camera dei rappresentanti eletta ad ottobre, basti pensare che il partito di maggioranza relativa, ossia Ennadha, non è andato oltre il 19% dei consensi. Ecco quindi che i tunisini, in un quadro del genere, saranno costretti ad aspettare ancora alcune settimane prima di poter osservare la nascita di un nuovo esecutivo. L’incarico conferito ad Elyes Fakhfakh Una prima svolta si è avuta ... it.insideover

