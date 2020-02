GF Vip, il fidanzato di Antonella Elia beccato con un’altra: “Questa me la paghi” (Di martedì 4 febbraio 2020) Di solito gli inquilini del Grande Fratello Vip sono estraniati dalla realtà. Non sanno cosa succede fuori a meno che la produzione non ritenga opportuno aggiornarli. Nell’ultima diretta del reality, quella di lunedì 3 febbraio 2020, Alfonso Signorini ha voluto mettere al corrente Antonella Elia di una paparazzata di prossima uscita sul settimanale Nuovo: foto in cui il suo compagno, Pietro Delle Piane beccato in compagnia di una bionda. Una bomba pronta a esplodere, insomma. Tanto più che poche settimane fa lui aveva raggiunto Antonella nella Casa abbandonandosi al bacio più lungo e appassionato nella storia del GF, hanno commentato gli altri vip. Ma a fare il lavoro “sporco”, quindi dare questa notizia alla Elia, non è stato il padrone di casa, tra l’altro re del gossip, ma Adriana Volpe. Che prima ha visto le foto scattate 4 giorni prima, poi ha dovuto anticiparle ad ... caffeinamagazine

