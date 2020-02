Europa tutta "in rosso" nell'ultima settimana: è CALDO ESTREMO ECCEZIONALE (Di martedì 4 febbraio 2020) Il clima continua a non avere alcunché d'invernale in Europa, con CALDO davvero esagerato per il periodo. Il picco di anomalia si è raggiunto in questi primi giorni di febbraio, con temperature da record anche in Italia, dove si sono raggiunti i 27 gradi in Piemonte e in Sardegna. Si tratta di valori praticamente quasi estivi, ma è andata persino peggio in Francia e Spagna orientale, con valori di temperatura in alcuni casi anche qui da pieno mese di giugno, fino a 28 gradi. Aldilà di questi picchi, l'andamento climatico mostra tutta Europa alle prese con il CALDO anomalo. A ben vedere, la situazione climatica più incredibile riguarda le nazioni centro-orientali del Continente, dove di norma il clima dovrebbe essere più rigido rispetto al resto d'Europa. E invece ci ritroviamo con temperature di molti gradi sopra la norma ed è una situazione costante che si protrae da ... meteogiornale

