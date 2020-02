Coronavirus: Francia, Germania e Regno Unito invitano i propri cittadini a rientrare dalla Cina (Di martedì 4 febbraio 2020) L'epidemia di Coronavirus non accenna a rallentare e se è vero che le persone che sono riuscite a rimettersi completamente sono molte di più di quelle che hanno perso la vita per complicanze legate al virus, la preoccupazione resta alta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato oggi che il rischio resta alto in tutto il Mondo e anche per questo sempre più Paesi stanno invitando i cittadini a lasciare la Cina.È il caso del Regno Unito, della Germania e della Francia, che in queste ore stanno invitando i propri cittadini che si trovano ancora in Cina a fare rientro in patria. Da un lato per ridurre al minimo ogni possibile rischio di contagio, dall'altro perché allo stato attuale è impossibile prevedere quali altri restrizioni saranno adottate sul fronte della mobilità. Coronavirus, termoscanner per tutti i passeggeri negli ... blogo

