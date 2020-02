Coronavirus, Conte: “Governatori del nord si fidino di autorità scolastiche e sanitarie. Nessuno se ne approfitti per discriminare” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Ci dobbiamo fidare delle autorità scolastiche e sanitarie, se ci dicono che non ci sono le condizioni per il provvedimento in discussione invito i governatori del nord a fidarsi di chi ha specifica competenza”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a Londra, parlando della richiesta dei governatori leghisti delle regioni del nord sul rientro a scuola dei bambini che sono stati in Cina di recente. “Nessuno pensi di approfittare” del Coronavirus “per manifestazioni discriminatorie o addirittura di violenza” L'articolo Coronavirus, Conte: “Governatori del nord si fidino di autorità scolastiche e sanitarie. Nessuno se ne approfitti per discriminare” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

