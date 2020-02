Chiara Ferragni, polemica per un privè in pizzeria: la reazione di Fedez (Di martedì 4 febbraio 2020) Il rapper reagisce sui social alla polemica della pizzeria che ha coinvolto la moglie Poche ore fa, il marito di Chiara Ferragni ha cinguettato su Twitter per criticare l’operato di un noto sito di gossip, diChiarando di essere responsabile per aver diffuso notizie sul loro conto senza controllare la veridicità dell’accaduto. La polemica è nata … L'articolo Chiara Ferragni, polemica per un privè in pizzeria: la reazione di Fedez proviene da Gossip e Tv. gossipetv

fanpage : 'No, non abbiamo privèe. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo' - HuffPostItalia : 'Chiara Ferragni cercava un privé nella mia pizzeria. Le ho detto: per me i clienti sono uguali' - artu_lisa : RT @ToniaPeluso: Se Chiara Ferragni vuole fare una cena tranquilla in privè non vedo perché dovrebbe essere un atteggiamento da ricca vizia… -