Atletico Madrid, sgambetto a Juve e Inter: contatti per Rakitic (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Atletico Madrid ha avviato i contatti con il Barcellona per l’acquisto di Rakitic: il centrocampista croato lascerà i blaugrana L’Atletico Madrid ha avviato i contatti con il Barcellona per l’acquisto di Ivan Rakitic, che non ha intenzione di onorare il proprio contratto con i blaugrana fino al 2021. Inutile, dunque, il corteggiamento di Inter e Juventus. Come riportato da Cadena SER, i colchoneros vorrebbero anticipare la concorrenza e strappare Rakitic al Barça in vista della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

