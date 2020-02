Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ore 10:30 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI DOPO LE DIFFICOLTÀ DEL MATTINO TRAFFICO NUOVAMENTE FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SULLA PONTINA AL MOMENTO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE QUACHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI CHIUDIAMO CON LA VIA NETTUNENSE SULLA QUALE PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ TRA VIA PANTANELLE E VIA DEL COMMERCIO NELLE DUE DIREZIONI, IN QUESTO CASO SIAMO NEL COMUNE DI APRILIA. NUOVAMENTE SULLA VIA NETTUNENSE SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO TRA VIA UGO FOSCOLO E VIA VALLELATA ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2020 ... romadailynews

