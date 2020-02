Suggestione dalla Germania: Rangnick prossimo allenatore-ds del Milan? (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Bild spara la bomba: Ralf Rangnick potrebbe diventare il nuovo allenatore e direttore sportivo del Milan dalla Germania insistono. Ralf Rangnick entrerà a far parte del Milan nell’insolita veste di allenatore-direttore sportivo. Dopo le voci (e le conseguenti smentite) circolate in passato, la Bild rilancia questa ipotesi. Il direttore tecnico della Red Bull in Brasile e negli Stati Uniti, sarà del Milan in estate in questo duplice ruolo. Il quotidiano tedesco parla di trattative avanzate e che potrebbero concretizzarsi proprio a partire dalla prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

BNorcino : @Xian73131304 @matteosalvinimi Appunto: le credenze vengono smontate di fatti, dal metodo scientifico, dal razional… - Igf97 : Affollati, prendendo metro, pullmann, treni, nelle linee più affollate. Eppure ho deciso di contenere la suggestion… - bestiavdiSatana : @cr33pyg1rl Sono le famose paralisi del sonno, o comunque un fenomeno simile. Nella mia famiglia le abbiamo tutti,… -