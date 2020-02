Settantadue ore per mediare sulla prescrizione. Scontro Pd-Italia Viva (Di lunedì 3 febbraio 2020) Settantadue ore per mediare. E due possibili vertici, forse già mercoledì: uno sul decreto Milleproroghe, chiesto dal Pd e invocato da Iv per sbloccare l’impasse sul provvedimento, e uno eventualmente sulla prescrizione, se si arrivasse a elaborare una bozza di mediazione. Sul Milleproroghe ci si tornerà a vedere per sciogliere i tanti nodi aperti, da plastic e sugar tax alla nuova normativa sui monopattini elettrici, fino alle concessioni autostradali. sulla revoca della concessione ad Atlantia, secondo fonti di maggioranza, prenderebbe piede l’idea di una revoca parziale, limitata alla Liguria, ma si attendono le scelte del premier Conte, cui è affidata una mediazione nella maggioranza. E intanto l’Aiscat, che riunisce le concessionarie, annuncia di aver ritirato il ricorso contro il provvedimento.sulla prescrizione sarebbe in corso un ... huffingtonpost

