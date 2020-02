Sanremo 2020, prove generali cantanti: Le Vibrazioni con traduttore Lis, Rancore si fa sparare, Gualazzi sorprende con banda jazz (Di lunedì 3 febbraio 2020) Blogo oggi al teatro Ariston ha assistito alle prove generali dei cantanti in gara al Festival di Sanremo, al via domani, martedì 4 febbraio 2020, con diretta su Rai1. Siamo, dunque, in grado di anticipare quello che succederà sul palco del teatro Ariston tra martedì e mercoledì, quando, cioè, si esibiranno i 24 Big in gara (divisi equamente nelle due serate). Sanremo 2020, quando si esibiscono i cantanti? La suddivisione delle prime due serate Sanremo 2020, quando cantano i cantanti in gara? Ecco la suddivisione. Non è ancora noto l'ordine di uscita. Sanremo 2020, prove generali cantanti: Le Vibrazioni con traduttore Lis, Rancore si fa sparare, Gualazzi sorprende con banda jazz pubblicato su TVBlog.it 03 febbraio 2020 18:44. blogo

