Sanremo 2020, Nuove proposte: Matteo Faustini – “Nel bene e nel male” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Classe 1994, Matteo Faustini è un cantautore bresciano che sin da bambino ha cominciato a muovere i propri passi nel mondo della musica. Nel 2007 entra a far parte del coro delle voci bianche della Scala di Milano. Nel corso degli anni si è progressivamente avvicinato al cantautorato, vincendo numerosi premi tra cui “La Vocedi Lodi – The Tunnel” e il “Festival della Canzone – Città di Arese”. Oltre a dedicarsi alla musica, Matteo Faustini è un insegnante di scuola primaria. Il significato di “Nel bene e nel male”, spiegato da Matteo Faustini «È un testo per me molto importante perché parla dell’importanza dell’esserci e dell’esserci per davvero – spiega Matteo Fausitini – Esserci solo quando le cose vanno bene è facile, esserci quando vanno male non lo è per niente. Il brano parla di quelle persone che hanno messo ... open.online

