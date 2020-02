San Giorgio a Cremano, manca l’acqua: le zone interessate (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Nel comune napoletano in giornata mancherà l’acqua, dalle 14.00 alle 18.30 circa. A comunicarlo è la GORI, che informa i cittadini di un guasto improvviso. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema, che riguarda la seguenti zone: Via Buongiovanni, Via Tufarelli, Via Salvator Rosa, Via La Malfa, Via Salvatore Di Giacomo e tutte le traverse della zona. L'articolo San Giorgio a Cremano, manca l’acqua: le zone interessate proviene da Anteprima24.it. anteprima24

