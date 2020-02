Jennifer Lopez e Shakira lato b e stacco di gambe, il web si divide. Chi preferite? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Al Super Bowl 2020 hanno trionfato i Kansas City Chiefs, ma le regine della serata sono state Jennifer Lopez e Shakira. Le artiste si sono esibite all’Hard Rock Stadium di Miami – nell’intervallo – in assoli circondate dal corpo di ballo e in un duetto esplosivo. Subito dopo, il palco è stato smontato in tempi record per fare spazio al match che ha premiato gli atleti del Missouri, saliti sul tetto del mondo a 50 anni di distanza dal primo titolo e con una rimonta al 54esimo a scapito dei San Francisco 49ers. L MATCH Un appuntamento immancabile per gli Stati Uniti e uno spettacolo che da sempre attira l’attenzione del mondo intero. La gara ha regalato molta suspense, con un punteggio finale di 31-20. Sfida tutta da gustare a Miami con gli Chiefs – guidati dal ... velvetgossip

Eurosport_IT : Shakira e Jennifer Lopez, che spettacolo nell'Half Time Show del #SuperBowl! ???? - VanityFairIt : Grandissimo show - SkySport : #SuperBowl LIV, le reazioni dei giocatori NBA all’Halftime Show di Shakira e J-Lo. FOTO -