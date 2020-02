Il 7 marzo si dorme gratis nei bed&breakfast (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il b&b A Casa da Agata a Loro Ciuffenna (Arezzo), una delle strutture che aderiscono al B&B Day (foto: B&B Day) Notte gratis nei bed & breakfast in tutta Italia sabato 7 marzo. Per festeggiare il B&B Day, moltissime strutture regalano una notte a chi soggiorna (a pagamento) anche il giorno prima o quello dopo. In pratica, quindi, si può fare un weekend di vacanza a metà prezzo. L’iniziativa, lanciata nel 2007 dal portale www.bed-and-breakfast.it, si svolge ogni anno nel primo fine settimana di marzo e coinvolge centinaia di strutture in tutto il Paese, comprese baite di montagna, ville nobiliari e casali in campagna. Per prenotare la propria notte omaggio, basta andare sul sito www.bbday.it e spulciare tra le destinazioni: si va dalle città d’arte come Roma e Firenze ai borghi storici, dal lago di Como al Salento. Oppure ci si può lasciare ispirare dai diversi tipi ... wired

