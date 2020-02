I 10 fashion trend che non ci aspettavamo dal 2020 (e invece…) (Di lunedì 3 febbraio 2020) I sunglasses che assomigliano agli occhialini da piscinaDries Van Noten x Linda FarrowIl top realizzato completamente in perlineRosanticaLa giarrettieraBlueBellaIl bracciale portato sull'avambraccioSwarovskiIl costume al posto del reggisenoCalzedoniaIl borsa-braccialettoLeonardo TalaricoLa gonna in pagliaAlaïaI collant-ciclistiAlchemyIl cappello nord-ovest, come quello dell'orsetto PaddingtonRejina PyoLe mismatched shoesChiko ShoesAbbiamo già riassunto, in 13 trend, quelle che saranno le tendenze della moda della Primavera/estate 2020. Tutto si fa più semplice, lineare e pulito, con riferimenti evidenti agli anni Settanta e con una predilezione per il mood tropical. Ma, come ogni anno che si rispetti, ecco che vere novità fashion, eccentriche al punto giusto, si intravedono all’orizzonte, pronte a sorprendere. Era, insomma, impossibile pensare che i designer non facessero uscire ... vanityfair

Veritatisvis : @fyrewinter Ma nelle ultime stagioni mi pare abbia i capelli più chiari Mrs Hughes segue i fashion trend del momento - fashionaut : Outfit autunnali: nonostante il caldo, noi pensiamo già alla prossima stagione che incombe, presentandovi gli ultim… -