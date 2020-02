Enel X: rafforza leadership nel demand response in Polonia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Enel X, la business line per i servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, attraverso la sua controllata locale Enel X Polska si è aggiudicata 696 MW di capacità di demand response (DR) da fornire nel 2024 sul Capacity Market polacco. Un successo, si legge in una nota, che rafforza la leadership di Enel X nel settore permettendole di guidare il mercato del demand reponse per quattro anni consecutivi, dal 2021 al 2024. Grazie a questa aggiudicazione, inoltre, Enel X ha accresciuto il proprio portafoglio di demand response in Polonia del 28% rispetto al 2023, mantenendo la quota del 70% in tale segmento nel mercato di capacità polacco.Con questa aggiudicazione, commenta il Ceo di Enel X, Francesco Venturini, “continueremo a offrire ai nostri clienti polacchi opportunità di ricavo a lungo termine, aiutandoli a gestire meglio i loro costi ... calcioweb.eu

