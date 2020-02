Cane, fedeltà e amore: scopri quanto ti ama il tuo Fido – Video (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il tuo Cane è sempre fedele e pieno di riguardi nei nostri confronti, ma quanto ci ama? Ecco alcuni gesti che dimostrano il suo grandissimo amore – Video Cani e umani, Fonte: Pixabay Il nostro Cane può essere davvero molto affettuoso e davvero pieno riguardi nei nostri confronti, ma spesso ci chiediamo quanto siamo importanti per lui e quanto ci ami: ecco alcuni gesti che dimostrano il suo grandissimo amore che prova il tuo Fido. Il nostro amico a quattro zampe ci dimostra il suo affetto in tantissimi modi ed è stato possibile, grazie ad alcuni studi, riconoscere e spiegare l’attaccamento che ha il nostro Fido al suo amico umano. Il nostro animale a quattro zampe, infatti, quando siamo via per lungo tempo da casa si sente disorientato proprio perché il forte legame che si instaura tra umano e padrone è simile a quello instaurato da madre e ... chenews

