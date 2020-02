SPAL, Leonardo Semplici elogia Andrea Petagna: “Penso che si sia meritato di avere l’occasione di giocare in una grande squadra” (Di domenica 2 febbraio 2020) Andrea Petagna sarà il futuro del Napoli. Al momento l’impressione è che debba agire semplicemente come vice di Arkadiusz Milik, ma non è esclusa una partenza di quest’ultimo. L’avvenire del ragazzo, già convocato in Nazionale ai tempi di Gian Piero Ventura, è ancora un’incognita. Intervenuto in conferenza stampa, anche il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato anche del prossimo trasferimento del suo centravanti al Napoli. Il giocatore resta tuttavia a Ferrara fino al termine della stagione. “Penso che si sia meritato di avere l’occasione di giocare in una grande squadra. Ho cercato di migliorarlo, soprattutto sotto l’aspetto realizzativo. Il ragazzo ha detto – ma non ne avevo dubbi – che deve contribuire in modo importante al finale di stagione della nostra squadra. Si è meritato una chance importantissima, spero faccia un ... calciomercato.napoli

