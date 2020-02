Meteo ROMA: un po' di nuvole, con occhiate di sole. Tepore quasi da primavera (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà il cielo solcato da nubi irregolari alternate a schiarite sia domenica che nei primi giorni della settimana. Un generale calo termico è atteso per mercoledì, per l'intrusione di un blocco d'aria fredda da nord. Domenica 2: nuvoloso. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Lunedì 3: nubi sparse. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Martedì 4: nubi sparse, molto ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 15 Km/h, raffiche 55 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Mercoledì 5: sereno, ventoso. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione ... meteogiornale

