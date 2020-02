LIVE Ciclocross, Mondiali U23 femminili 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della prova riservata agli uomini U23 dei campionati del Mondo di Ciclocross di Dubendorf. Dopo le emozioni vissute ieri con la gara Juniores e Elite femminile e quella U23 maschile, il programma della seconda giornata della competizione iridata del fango e del telaio ci presenta una corsa nella quale il Tricolore pone una concreta speranza di medaglia. Con la speranza di arrivare all’inizio della corsa già con una medaglia nel bottino azzurro, i tecnici della nazionale italiana si aspettano davvero tanto da una delle prove più attese di tutto il campionato iridato. Le grandi punte di diamante a scendere in pista per il movimento nostrano saranno Sara Cassarola e Francesca Baroni, protagoniste tra l’altro di un grandissimo duello all’arma bianca agli ultimi campionati ... oasport

zazoomnews : LIVE Ciclocross Mondiali 2020 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel! - #Ciclocross #Mondiali #DIRETTA: #tutti - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: vince del Carmen Alvarado su Worst e Brand. Settima Eva Lechn… - zazoomnews : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: Eva Lechner in rimonta. Davanti le quattro neerlandesi -… -