Libri, la nuova legge sugli sconti procede spedita. Finalmente un primo passo verso il cambiamento (Di domenica 2 febbraio 2020) E pur si muove. Con un iter lento come la scrittura dell’ultimo romanzo di George R.R. Martin, la nuova legge sugli sconti dei Libri procede verso l’approvazione. Secondo questa nuova normativa, lo sconto massimo che tutti potranno offrire, da Amazon ai grandi gruppi editoriali fino al piccolo libraio indipendente, sarà del 5%, con la possibilità di contare sulle classiche campagne annuali, che dovrebbero arrivare a uno sconto al pubblico del 20%. Come sempre le opinioni sono assolutamente discordanti. Qualcuno sostiene che sarà un provvedimento che colpirà le famiglie, altri che Finalmente verrà ridimensionata la forbice di concorrenza sleale dei più grandi verso i più piccoli. Io non penso che questo basterà a rimettere in carreggiata il settore, ma sicuramente sarà un primo vero passo verso quel cambiamento necessario che deve interessare tutta la filiera, se si vuole rilanciare la ... ilfattoquotidiano

