Johnny Depp picchiato dalla ex Amber Heard: spunta l’audio della confessione (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono quattro anni ormai che i drammi domestici di Johnny Depp e dell’ormai ex moglie Amber Heard tengono banco nel mondo del gossip americano. L’opinione pubblica si è ormai da tempo spaccata in due, schierandosi sui due fronti opposti del dibattito; le due star, come noto, si sono nel corso degli anni accusate a vicenda di violenze domestiche, arrivando a portare in tribunale diverse prove dei maltrattamenti reciproci subiti nel breve periodo del matrimonio. Ora, una novità importante sembra poter ribaltare tutto in favore di Depp. “Non posso prometterti di non essere violenta”: gli audio shock di Amber Heard resi noti da Johnny Depp gettano nuova luce sulla causa di divorzio Secondo quanto riportato dal quotidiano Daily Mail, il processo di divorzio che in questi mesi sta coinvolgendo Johnny Depp e Amber Hear avrebbe recentemente visto rispuntare una potenziale ... velvetgossip

