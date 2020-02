Inter, Marotta: «Giroud? Il Chelsea non voleva lasciarlo. Su Moses…» (Di domenica 2 febbraio 2020) L’Intervento nel pre partita di Udinese Inter da parte di Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri Ecco le parole di Beppe Marotta, ad dell’Inter, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Udinese. «Prima di Eriksen in Serie A? Siamo soddisfatti dell’andamento di tutto il calciomercato, volevamo alzare il livello qualitativo del gruppo e ci siamo riusciti nel migliore dei modi sfruttando le opportunità. Che sono coincise coincise con giocatori di qualità ed esperienza. Vicini a un attaccante? C’erano obiettivi prioritari, cioè quelli che sono arrivati. volevamo chiudere con un’ulteriore opportunità. Giroud? Non c’era la disponibilità del Chelsea a trasferirlo. Moses? Consideriamolo un ulteriore inserimento, Conte ha valorizzato tutti i singoli. Lo ha già gestito nel Chelsea, può dare il suo contributo. Siamo ... calcionews24

