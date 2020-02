Il 3DO M2 torna in vita grazie ad una raccolta di software pubblicati da uno dei suoi più affiatati collezionisti (Di domenica 2 febbraio 2020) Qualche tempo fa, Anthony Bacon, un fanatico della storica Panasonic 3DO M2, una console 64-bit che non venne mai messa sul mercato, aveva annunciato di aver trovato un file giocabile di D2, titolo anch'esso cancellato e seguito dell'originale D uscito sulla prima 3DO. Tale scoperta rappresentava un passo extra nella creazione di una raccolta di tutti i software perduti dell'M2.Oggi, Bacon ha deciso di rendere pubblico il suo lavoro, rilasciando online un raccolta di demo che includono i sopracitati file di D2 e molto altro software per la sventurata M2. Questo "disco demo" rappresenta la più importante pubblicazione di software M2 mai rilasciato e contiene una dozzina di demo giocabili direttamente sull'hardware 3DO M2. Per rendere il tutto più "professionale possibile", sono presenti anche copertine stampabili che raffigurano i primi artwork della console e un foglio con i comandi e ... eurogamer

