Francesca Frenquellucci e la pacata schizofrenia di Vito Crimi e del M5S (Di domenica 2 febbraio 2020) L’entrata in giunta a Pesaro è incompatibile con il MoVimento 5 Stelle. Ti consiglio di autosospenderti. Firmato: Vito Crimi. Ieri il sindaco del Partito Democratico di Pesaro Matteo Ricci ha chiamato in giunta Francesca Frenquellucci, ex candidata sindaca del M5S e consigliera comunale. La notizia è stata accolta dai grillini con la solita, pacata schizofrenia: il reggente Crimi ha fatto sapere alla Frenquellucci che nei suoi confronti verrà aperto un procedimento disciplinare. Perché? Perché Frenquellucci ha fatto a Pesaro quello che il MoVimento 5 Stelle ha fatto a Roma: andare al governo con il PD. Una cacciata che gela il sangue della consigliera, appena terminata la riunione coi militanti: «Ma perché? Io non sto facendo nulla di diverso da quel che fanno a livello nazionale. Resto allibita se mi cacciano fuori. In ogni caso non cambio idea: entro in giunta più convinta di ... nextquotidiano

