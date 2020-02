Coronavirus, via libera al rientro a scuola per i ragazzi senza sintomi che sono stati in Cina di recente (Di domenica 2 febbraio 2020) Coronavirus, con una circolare il ministero dell’Istruzione ha autorizzato il rientro a scuola dei ragazzi che sono stati in Cina di recente. ROMA – L’allarme Coronavirus in Italia continua ad essere elevato anche se le precauzioni non mancano. Nella giornata di sabato 1° febbraio 2020 con una circolare il ministero dell’Istruzione ha autorizzato il rientro a scuola di tutti i ragazzi senza sintomi che sono stati di recente in Cina. La decisione è stata presa dopo la conferma che, al momento, in Italia non c’è il rischio di una trasmissione del virus da portatori sani. Richiesta la massima attenzione a eventuali sintomi e soprattutto sono stati sconsigliati i viaggi nelle aree colpite per ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie acute. Coronavirus, l’Oms ribadisce: “Rara la trasmissione senza sintomi” Il ... newsmondo

