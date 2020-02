Arriva INVERNO, ribaltone da SHOCK! FREDDO e NEVE a quote basse. E poi... (Di domenica 2 febbraio 2020) Siamo dinanzi ad un avvio di febbraio davvero anomalo, con la presenza di un potente anticiclone caldo che deve ancora raggiungere il culmine in avvio di settimana, quando scoppierà la primavera su mezza Italia a causa dell'afflusso di una massa d'aria di matrice nord-africana. Il clou del caldo anomalo sarà lunedì, con temperature massime che si spingeranno in molte località fino ai 20-22 gradi, ma localmente si raggiungeranno picchi superiori fino a 24 gradi in alcune località che potranno trovarsi sottovento tra settori adriatici, ionici e zone orientali delle due Isole Maggiori. Questa vampata africana fuori stagione perdurerà ancora in parte martedì, ma in giornata cambierà tutto davvero drasticamente, a causa di un consistente impulso d'aria artica che porterà ad un repentino crollo delle temperature dalla sera. Il calo termico risulterà anche localmente ... meteogiornale

