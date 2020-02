‘Amici 19’, anticipazioni: assegnate altre due maglie verdi e un’inaspettata eliminazione (Di domenica 2 febbraio 2020) Si è registrata oggi una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Qui tute le anticipazioni direttamente dal sito ilvicolodellenews.it: Gaia Gozzi contro Giulia Molino, vince la prima. Javier Martinez contro Federico Pietrucci, vince il secondo. Mattei contro Karina Samoylenko, vince il primo. Martina Beltrami contro Francesco Bertoli, vince la prima. Vince la squadra di Gaia, i due che hanno ricevuto i voti più alti e che potranno concorrere per avere subito la maglia verde sono Gaia e Javier. Si esibiscono entrambi davanti ai tre giudici speciali e tutte e due ottengono l’accesso al serale. L’esame per l’eliminazione o per rimanere nella scuola viene affrontato da Devil Angelo che purtroppo non lo passa e deve pertanto abbandonare la scuola. Tutti gli allievi che non hanno ancora la maglia verde fanno un esame davanti ai professori per ottenerla, ma nessuno ottiene tre sì quindi ... isaechia

