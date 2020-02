Allarme smog ad Avellino, ecco l’ordinanza firmata dal sindaco Festa (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha firmato l’ordinanza dopo l’Allarme smog. Nessun blocco delle auto come annunciato nei giorni scorsi, ma bensì ci saranno controlli sugli scarichi emessi dalle vetture attraverso un opacimetro (E’ uno strumento di misura dell’opacità dei fumi, generalmente utilizzato in campo automobilistico per la determinazione del livello di inquinamento del motore Diesel e della loro messa a punto). Quest’ultimo in dotazione alla Polizia Municipale. Si rischia da una multa di 87 euro con l’obbligo immediato di sottoporre il mezzo a revisione straordinaria presso la Motorizzazione Civile. DIVIETO DI COMBUSTIONE. Per le attività produttive di panificazione e ristorazione delle attività produttive di panificazione e ristorazione incluse pizzerie e gastronomie, il divieto di ... anteprima24

