Aggrediti medici in sala operatoria: persone volevano consulto per un parente (Di domenica 2 febbraio 2020) Minuti di panico in una sala operatoria del brindisino, nella notte tra il 30 e 31 Gennaio. Sono stati Aggrediti medici e infermieri, da alcune persone che avanzavano loro pretese. Il tutto mentre era in corso un intervento. A compiere un gesto tanto folle all’ospedale Perrino i parenti di un altro paziente in loco ricoverato e che pretendevano di poter ricevere un consulto immediato. Aggrediti medici: la dinamica dei fatti Stante alle ricostruzioni delle autorità circa dinamica, così come riportate dal Quotidiano, gli aggressori hanno strattonato un medico, chirurgo vascolare, pretendendo di parlare con il primario. Dopodiché si sino introdotti nella sala operatoria interrompendo un delicato intervento per aneurisma all’aorta. Tutta l’Equipe presente ha cercato di mantenere la calma, e non ha privato della giusta attenzione il paziente sotto i ferri. Nel frattempo una ... kontrokultura

KontroKulturaa : Aggrediti medici in sala operatoria: persone volevano consulto per un parente - - comunicareXcamb : MEDICI AGGREDITI IN SALA OPERATORIA - cronachelucane : MEDICI AGGREDITI IN SALA OPERATORIA - Bloccano intervento, pretendono consulto per un altro paziente -… -