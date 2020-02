Volley, Superlega 2020, 18ma giornata. Ravenna da brividi: 3-1 a Monza con rimonta nel quarto set. Tre punti pesanti nella corsa play-off (Di domenica 2 febbraio 2020) La freschezza della gioventù conta più della esperienza nella battaglia del PalaDeAndrè che vede la Consar Ravenna superare 3-1 il Vero Volley Monza in una partita che sembrava scritto dovesse finire al tie break. Un muro granitico, un Lavia tornato sui livelli di dicembre, Vernon-Evans e Ter Horst implacabili in battuta e in attacco le armi in più di una Consar che ha saputo limitare i danni contro un Kurek spesso scatenato che non è bastato alla squadra di Soli, alla quarta sconfitta nelle cinque gare disputate nel girone di ritorno. Tre punti d’oro in chiave play-off per la formazione romagnola che torna a muovere la classifica dopo le tre sconfitte a fila tra campionato e Coppa e avvicina prima di tutto l’obiettivo principale della stagione, la salvezza. E’ il muro a fare la differenza per la Consar nel primo parziale. I padroni di casa sembrano aver studiato alla ... oasport

SportRisultati : #Superlega ???? Ravenna-Monza 3-1 (25-21 18-25 25-20 32-30) #pallavolo #volley - alecapo83 : RT @volley_dot: Primo anticipo 18a giornata #SuperLega 2019/20: risultato @roburcosta - @VeroVolleyMonza, classifica e programma di doman… - pilloledivolley : 18ª RS anticipo: Ravenna si impone 3-1 su Monza, stacca i lombardi in classifica e aggancia Padova a 21 punti. 22 p… -