ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: è morto Luciano Gaucci, aveva 81 anni (1 febbraio) (Di sabato 1 febbraio 2020) UltimE NOTIZIE, Ultim'ora di oggi sabato 1 febbraio 2020: lutto nel mondo del calcio, è morto l'ex presidente del Perugia Luciano Gaucci. ilsussidiario

SkyTG24 : Il traffico aereo da e per la Cina è stato sospeso per fronteggiare il #coronarvirus in Italia - SkyTG24 : Coronavirus, 259 morti e oltre 11mila contagi. DIRETTA - SkyTG24 : #Coronavirus, è di 259 morti e oltre 11 mila contagiati l'ultimo bilancio ufficiale che giunge da Pechino sull'epid… -