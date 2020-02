Suso e Monchi, grandi sorrisi a Siviglia! – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Giornata di grandi sorrisi, a Siviglia, quella che ha visto Suso calarsi nella sua nuova realtà. Quella in cui è stato portato da Monchi, che nelle ultime ore l’ha prelevato dal Milan. «Avevo già provato a portarlo qui almeno 5-6 volte, la prima quando in panchina c’era ancora Unai Emery», ha rivelato il ds. «Avevo un forte desiderio che questo accadesse, abbiamo fatto tutti quanti uno sforzo e ora eccomi qui», ha dichiarato invece raggiante l’esterno d’attacco. Pronto, ora, per una nuova avventura. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

