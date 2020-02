Stati Uniti: è una corsa a quattro per le primarie dem. Anticipazioni dal caucus dell'Iowa (Di domenica 2 febbraio 2020) Ormai ci siamo. Lunedì 3 febbraio avrà inizio il lungo processo delle primarie democratiche. E il primo appuntamento, come da consuetudine, risulterà il caucus dell'Iowa. Stando all'ultima media sondaggistica di Real Clear Politics, quella che si profila è una corsa a quattro. Al primo posto, con il 24,2% dei consensi, troviamo il senatore del Vermont Bernie Sanders, tallonato dall'ex vicepresidente americano Joe Biden attualmente dato al 21%... Segue il sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, al 16,8%, mentre la senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren, è quarta al 14,7%. Ben più distante si colloca invece la senatrice del Minnesota, Amy Klobuchar, che, con il suo 9,2%, mostra qualche difficoltà ad emergere. Ai vertici, la partita sembra quindi giocarsi sul filo del rasoio, tanto che non è al momento del tutto escludibile un risultato appeso a cifre decimali (il cosiddetto "too ... panorama

