Sky e Now Tv le uscite di Febbraio 2020: ZeroZeroZero, Grey’s Anatomy, Pets 2, The Walking Dead e i Chicago (Di sabato 1 febbraio 2020) uscite Sky Febbraio 2020 Serie tv e Film in streaming su Now Tv. I Film in prima tv uscite Sky Now Tv – Le ultime puntate di The New Pope e l’esordio della nuova serie tv firmata dal team di Gomorra nata dal romanzo di Roberto Saviano ZeroZeroZero sono le punte della programmazione di Sky Atlantic, che vedrà l’arrivo anche della miniserie HBO The Outsider. Sui Canali Fox è il mese dei ritorni: Stumptown, This Is Us, The Resident, Grey’s Anatomy e Station 19 che il 24 Febbraio aprirà la serata per consentire la giusta narrazione del crossover tra le due serie. Sui canali Premium il 12, 13 e 14 tornano i 3 Chicago Fire, PD e Med, mentre parte su Premium Stories anche l’ultima stagione di the Good Place. Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 Febbraio in diretta la cerimonia degli Oscar su Sky Cinema Uno e per l’occasione dall’1 al 14 Febbraio ci ... dituttounpop

